Dubai, da meta ambita e lussuosa ad area di crisi per la guerra in Iran

In poche ore tutto può cambiare: così la lussuosa, instagrammabile Dubai si è trasformata in un'area di crisi. Meta ambita, gli Emirati Arabi attraggono milionari e influencer da tutto il mondo, grazie a un sistema fiscale a tassazione zero e una tolleranza verso le abitudini occidentali quasi unica nella regione. La guerra in Iran però sta trasformando il paradiso del lusso in un inferno. Tantissimi stranieri stanno scappando dal Paese. Un danno di immagine gigante per Dubai, dove è cominciata una guerra comunicativa. Le autorità hanno emesso un avvertimento: chi filma o condivide palazzi che bruciano o immagini di missili rischia la prigione. L'imperativo è trasmettere serenità.