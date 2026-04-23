Dua Lipa sceglie Palermo per dire "sì" a Callum Turner

Sarà Palermo a fare da cornice a uno dei matrimoni più attesi del 2026: la cantante Dua Lipa e l'attore e modello britannico Callum Turner hanno scelto il capoluogo siciliano per il loro “sì”, previsto per settembre. Secondo le prime indiscrezioni, le celebrazioni dureranno tre giorni, dal 5 al 7 settembre, e l'organizzazione sarebbe stata affidata alla wedding planner Alessandra Grillo, che ha curato le nozze di Chiara Ferragni e Fedez, sempre in Sicilia, a Noto.