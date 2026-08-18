Ondata di attacchi ucraini verso la Russia | Mosca contro Londra: "La pagherà per i droni concessi"

Sono almeno 620 i droni che Kiev ha lanciato contro Mosca e le regioni russe. La Russia ha avvertito il Regno Unito che ci saranno "conseguenze", dopo che diverse fonti hanno riferito che l'Ucraina avrebbe utilizzato droni di fabbricazione britannica per attaccare obiettivi all'interno del territorio russo. La scure della repressione si abbatte a tutto campo sugli oppositori in Russia, dove un tribunale ha condannato a 11 anni di carcere Lev Shlosberg, vicepresidente del partito pacifista di opposizione Yabloko, già escluso dalle prossime elezioni parlamentari di settembre. Il 63enne, tra i pochissimi oppositori del Cremlino rimasti in Russia, paga così la scelta di schierarsi apertamente contro l'invasione dell'Ucraina.