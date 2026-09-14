Oasis, lo spettacolo dei droni sullo Stadio Olimpico per annunciare il concerto della band

Uno spettacolo di droni luminosi ha composto il logo degli Oasis sopra allo Stadio Olimpico di Roma nella serata del 13 settembre. Un'iniziativa per annunciare ufficialmente uno dei due concerti della band inglese previsti per l'estate 2027 nella Capitale. I fan, in attesa che arrivi l'annuncio delle date con i dettagli sulla vendita dei biglietti, hanno assistito a simili spettacoli sui cieli di Glasgow, Manchester, Monaco, Barcellona, Amsterdam e Parigi, dove passerà il prossimo tour degli Oasis, che segue quello monumentale e di enorme successo della reunion del 2025.

