LA NUOVA CASA BIANCA

Dopo la sala da ballo, Trump vuole la statua di Colombo

È il rifacimento dell'opera abbattuta a Baltimora nel 2020 dai manifestanti del "Black Lives Matter"

di Marta Vittadini
08 Feb 2026 - 19:38
01:35 
videovideo

Dopo la sala da ballo alla Casa Bianca, il presidente americano Donald Trump ora vuole una statua di Cristoforo Colombo. Ma non una a caso: è il rifacimento di quella che nel 2020 venne abbattuta nel corso delle proteste del "Black Lives Matters" a Baltimora, e gettata in mare. Recuperata, e restaurata da privati, verrà collocata all'esterno della dimora presidenziale.

cristoforo colombo
donald trump