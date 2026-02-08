Dopo la sala da ballo, Trump vuole la statua di Colombo
È il rifacimento dell'opera abbattuta a Baltimora nel 2020 dai manifestanti del "Black Lives Matter"di Marta Vittadini
Dopo la sala da ballo alla Casa Bianca, il presidente americano Donald Trump ora vuole una statua di Cristoforo Colombo. Ma non una a caso: è il rifacimento di quella che nel 2020 venne abbattuta nel corso delle proteste del "Black Lives Matters" a Baltimora, e gettata in mare. Recuperata, e restaurata da privati, verrà collocata all'esterno della dimora presidenziale.