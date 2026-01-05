Logo Tgcom24
Un'ambizione dal 2019

Donald Trump vuole la Groenlandia

"Ne abbiamo bisogno", giustificata dalla presenza di navi cinesi e russe. La Groenlandia ribadisce: "adesso basta, non siamo in vendita".

di francesca canto
05 Gen 2026 - 19:05
01:33 
groenlandia
donald trump