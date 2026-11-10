Nuova statua anti-Trump: ironia sull'esenzione dalla leva durante guerra del Vietnam

Sul National Mall di Washington è comparsa una nuova statua che prende in giro Donald Trump. Si ironizza sulle famigerati "esostosi ossee" che gli permisero di evitare la leva militare durante la guerra del Vietnam. A soli due giorni dal Veterans Day, la statua dorata intitolata "The Foot Soldier" ritrae il presidente americano seduto mentre si massaggia un piede nudo. "Onoriamo il servizio e il sacrificio del nostro comandante in capo, Donald J. Trump. Un soldato nello spirito, che ha marciato in prima linea... per evitare la leva, armato di una perfetta diagnosi di esostosi ossee", si legge su una targa posta sulla statua.