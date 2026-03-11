Trump ed Epstein come Jack e Rose del Titanic: la statua a pochi passi dalla Casa Bianca

Una nuova provocazione sfida il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump: a pochi passi dalla Casa Bianca, al National Mall di Washington D.C., è apparsa una statua che rappresenta il tycoon insieme a Jeffrey Epstein, l'ex finanziere pedofilo morto suicida in carcere nel 2019, abbracciati come Jack e Rose nell'iconica scena sul ponte del Titanic. “King of the World” (Il re del mondo) è il titolo dell'opera d'arte, realizzata dal collettivo Secret Handshake: la targa posta accanto alla scultura fa riferimento alle accuse riguardanti il legame tra i due: "Il monumento celebra un'amicizia apparentemente costruita su viaggi di lusso, feste chiassose e schizzi di nudi segreti". L'installazione comprende anche una fila di grandi striscioni con l'immagine dei due uomini insieme e la scritta "Make America Safe Again" (Rendiamo di nuovo sicura l'America).