D&G, Stefano Gabbana lascia la presidenza: possibile vendita del 40%
Alfonso Dolce al vertice mentre si apre una fase decisiva per la maison italianadi Maria Vittoria Corà
Terremoto ai vertici di Dolce & Gabbana: Stefano Gabbana lascia la presidenza, ora affidata ad Alfonso Dolce, fratello di Domenico Dolce. Sullo sfondo, l’ipotesi di una cessione della quota del 40% e l’arrivo dell’ex Gucci Stefano Cantino. Tra difficoltà finanziarie e cambi ai vertici, per la storica maison italiana si apre una nuova fase tutta da definire.