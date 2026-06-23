Decreto infrastrutture

Cdm, tornano le norme contro il caldo torrido: stop alle attività e cassa integrazione

Tornano in vigore le norme varate gli anni passati per aiutare le imprese e i lavoratori più esposti alle temperature eccessive

di Giulia Ronchi
23 Giu 2026 - 14:23
01:10 
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Il grande caldo è approdato sul tavolo di Palazzo Chigi: il decreto infrastrutture, approvato dal Consiglio dei ministri, riporta in vigore le norme varate gli anni passati per aiutare le imprese e i lavoratori più esposti alle temperature eccessive. Le norme tutelano, per esempio, chi svolge attività all'aperto negli orari diurni, come gli agricoltori, operai edilizi o addetti alla manutenzione urbana.

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