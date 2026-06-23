Cdm, tornano le norme contro il caldo torrido: stop alle attività e cassa integrazione
Tornano in vigore le norme varate gli anni passati per aiutare le imprese e i lavoratori più esposti alle temperature eccessivedi Giulia Ronchi
Il grande caldo è approdato sul tavolo di Palazzo Chigi: il decreto infrastrutture, approvato dal Consiglio dei ministri, riporta in vigore le norme varate gli anni passati per aiutare le imprese e i lavoratori più esposti alle temperature eccessive. Le norme tutelano, per esempio, chi svolge attività all'aperto negli orari diurni, come gli agricoltori, operai edilizi o addetti alla manutenzione urbana.