Divenne famoso per la canzone "Un Papa nero", ecco cosa fa oggi Gaetano Scardicchia

Un lavoro da bidello in un liceo veneziano, qualche concerto in giro e ancora tanta musicadi Alessandro Ongarato
Con la band da lui fondata, i Pitura Freska, nel 1997 si presentò a Sanremo con "Un Papa nero" con quel suo coinvolgente ritmo reggae in salsa veneziana. Lingua lagunare, ritmi giamaicani, è una rockstar dalla vita tranquilla Gaetano Scardicchia, in arte Sir Oliver Skardy, che continua a fare il bidello in un liceo, ma ancora per poco: "Finalmente vado in pensione. I soldi fatti con la musica? Ho comprato casa a Marghera".