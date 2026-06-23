Diploma di maturità: al via gli orali

Ultimo passo verso il diploma di maturità per gli studenti che oggi affrontano la prova orale. Da quest'anno, con la riforma voluta dal minsitro Valditara, la prima parola davanti alla commissione è quella del candidato che comincia presentandosi con una riflessione personale sul proprio percorso di studi, supportata e arricchita dagli elementi raccolti nel "curriculum dello studente". Superata l'introduzione, l'interrogazione verte esclusivamente su quattro materie fisse, diverse per ciascun indirizzo e indicate dal ministero dell'Istruzione a fine gennaio. Nel terzo step il maturando deve poi illustrare le esperienze vissute nei percorsi di formazione scuola-lavoro. L'esame si conclude con domande di educazione civica.