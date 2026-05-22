Dimore storiche aperte al pubblico: torna la giornata nazionale dell'Adsi

Centinaia di residenze di pregio sparse in tutta la Penisola si preparano ad accogliere visitatori e appassionati in occasione della 16esima Giornata Nazionale promossa dall'Associazione Dimore Storiche Italiane. Domenica 24 maggio ville, castelli, rocche, tenute di campagna, parchi e giardini monumentali apriranno eccezionalmente i propri cancelli offrendo ingressi gratuiti e l'opportunità di scoprire luoghi spesso non accessibili durante l'anno. Dal Veneto alla Toscana, dall’Abruzzo fino alla Sicilia, a essere coinvolte tantissime regioni italiane. L'Adsi, che riunisce oltre 4mila proprietari di immobili storici, punta a far conoscere quello che viene definito il "museo diffuso" più grande del Paese: un insieme di dimore custodite nel tempo e tramandate di generazione in generazione.