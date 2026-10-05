Tom Cruise fa flop: il suo "Digger" non ingrana al botteghino

Il nuovo film d'autore con protagonista Tom Cruise, "Digger", rischia di diventare uno dei più grossi flop al box office dell'anno e dell'intera carriera del re Mida di Hollywood. "Digger", una grottesca satira sociale diretta dal regista messicano più volte premio Oscar Alejandro Gonzalez Inarritu, ha debuttato al botteghino nordamericano con appena 8 milioni di dollari di incasso. In Italia si è fermato a poco più di 500mila euro. Il budget del film era lievitato da 125 a 180 milioni di dollari, a cui vanno aggiunti altri 100 milioni di promozione.