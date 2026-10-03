Riserve e diesel, Trump: "La Ue ha fatto un'ottima cosa, con loro buone relazioni"

Sembrerebbe intenzionato a fare un passo indietro su un possibile stop all'export di diesel americano in Europa Donald Trump, dopo che nella giornata di venerdì i leader del G7 hanno acconsentito a rilasciare fino a 100 milioni di barili dalle riserve strategiche nell'arco di quattro mesi. Dalla Casa Bianca, il presidente americano si è detto molto soddisfatto della decisione di rilasciare i barili di greggio: "Abbiamo delle relazioni molto buone con l'Europa. Vogliono farlo (rilasciare i barili, ndr) perché hanno molto diesel, usano il diesel e ne hanno molto", ha detto rispondendo a una domanda della nostra corrispondente da Washington, Maria Luisa Rossi Hawkins, sull'eventuale blocco delle esportazioni di carburante. "Per questo ho detto loro: sarebbe fantastico se lo rendeste disponibile al mercato. Loro lo hanno fatto, ed è un'ottima cosa".