Dopo l'ok al rilascio di 100 milioni di barili

Riserve e diesel, Trump: "La Ue ha fatto un'ottima cosa, con loro buone relazioni"

Rispondendo a una domanda della nostra corrispondente a Washington, il presidente americano si è detto soddisfatto della decisione di venerdì

di Maria Luisa Rossi Hawkins
03 Ott 2026 - 14:54
00:18 
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Sembrerebbe intenzionato a fare un passo indietro su un possibile stop all'export di diesel americano in Europa Donald Trump, dopo che nella giornata di venerdì i leader del G7 hanno acconsentito a rilasciare fino a 100 milioni di barili dalle riserve strategiche nell'arco di quattro mesi. Dalla Casa Bianca, il presidente americano si è detto molto soddisfatto della decisione di rilasciare i barili di greggio: "Abbiamo delle relazioni molto buone con l'Europa. Vogliono farlo (rilasciare i barili, ndr) perché hanno molto diesel, usano il diesel e ne hanno molto", ha detto rispondendo a una domanda della nostra corrispondente da Washington, Maria Luisa Rossi Hawkins, sull'eventuale blocco delle esportazioni di carburante. "Per questo ho detto loro: sarebbe fantastico se lo rendeste disponibile al mercato. Loro lo hanno fatto, ed è un'ottima cosa".

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