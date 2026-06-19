il ricordo

Dieci anni senza Bud Spencer

Il 27 giugno 2016 l'addio al "gigante buono" del cinema italiano. Alla casa del cinema di Roma l'evento "Una vita con Bud"

di Michelangelo Iuliano
19 Giu 2026 - 18:19
01:27 
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