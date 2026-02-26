Decreto Milleproroghe, medici al lavoro fino a 72 anni e conferma della tassa sui piccoli pacchi

Milleproroghe, via libera definitivo al Senato, con 98 si e 54 contrari. Il decreto conferma alcune misure che erano in scadenza a fine 2026. I medici ospedalieri potranno rimanere al lavoro, su base volontaria, fino al compimento dei 72 anni, considerata la carenza di personale nella sanità. Proseguirà anche per quest’anno l’efficacia del cosiddetto "scudo penale" e diventa definitivo il formato elettronico delle ricette mediche.