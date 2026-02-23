La commissione Ue chiede chiarezza

Dazi, intesa Ue verso lo stop

La commissione Ue chiede trasparenza sulle misure che Washington vuole adottare

di Leonardo Panetta
23 Feb 2026 - 13:14
01:23 
videovideo

L'Ue verso lo stop all'intesa sui dazi. Il presidente della commissione commercio internazionale dell'eurocamera Bernd Lange "proporrà al team negoziale di sospendere i lavori". La commissione Ue chiede trasparenza sulle misure che Washington vuole adottare e ammette che la situazione determinatasi dopo la bocciatura della corte suprema "non favorisce le condizioni dell'intesa firmata" a Turnberry. 

dazi
video evidenza