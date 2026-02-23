Dazi, intesa Ue verso lo stop
La commissione Ue chiede trasparenza sulle misure che Washington vuole adottaredi Leonardo Panetta
L'Ue verso lo stop all'intesa sui dazi. Il presidente della commissione commercio internazionale dell'eurocamera Bernd Lange "proporrà al team negoziale di sospendere i lavori". La commissione Ue chiede trasparenza sulle misure che Washington vuole adottare e ammette che la situazione determinatasi dopo la bocciatura della corte suprema "non favorisce le condizioni dell'intesa firmata" a Turnberry.