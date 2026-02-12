Dawson's Creek, l'addio all'icona tv di una generazione

L’appuntamento era su Italia 1, un rito diventato culto. Con Dawson, Dylan e Brenda abbiamo sognato e siamo cresciuti. Oggi l’addio a James Van Der Beek, spentosi a 48 anni dopo la malattia, riapre ferite mai chiuse: come per Shannen Doherty, Luke Perry, Matthew Perry e Paul Walker. Volti amati, storie indimenticabili, legami che il tempo non cancella. Non un addio, ma un arrivederci a quegli amici che entravano nelle case e restavano nel cuore.