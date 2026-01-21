Logo Tgcom24
In evidenza
Crans MontanaVenezuelaGarlascoGuerra in UcrainaGuerra in MediorienteEmergenza ClimaElezioniTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Video
Al centro la Groenlandia

Davos, Trump in ritardo per un guasto all'Air Force One

""Troveremo una soluzione" ha detto il presidente prima di imbarcarsi

21 Gen 2026 - 12:57
01:30 
forum economico di davos
donald trump
groenlandia
video evidenza