Video
World Economic Forum

Davos,"Donald Trump è atterrato a Zurigo

Il presidente Usa è arrivato in ritardo a causa di un guasto elettrico all'Air Force One

21 Gen 2026 - 13:23
L'Air Force One con a bordo Donald Trump è appena arrivato all'aeroporto di Zurigo, da dove si sposterà per recarsi al World Economic Forum di Davos. Il presidente Usa è arrivato in Svizzera in ritardo rispetto a quanto programmato, a causa di un "piccolo problema elettrico" che ha costretto l'aereo a invertire la rotta e tornare nel Maryland meno di un'ora dopo il decollo. Trump dovrebbe comunque pronunciare il suo discorso al Forum economico mondiale alle 14.30, come previsto.

forum economico di davos
donald trump