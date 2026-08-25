David di Donatello, Martin Scorsese sarà presidente onorario: "Il cinema italiano ispirazione della mia vita"

Martin Scorsese sarà il Presidente onorario dei David di Donatello. Il riconoscimento da sempre considerato l'Oscar italiano diventa ora ancora più prestigioso. La lettera con cui il regista accetta l'incarico, indirizzata al ministro della Cultura Alessandro Giuli, è essa stessa un omaggio al nostro patrimonio cinematografico. "Ringrazio il ministro Giuli e la Fondazione per aver pensato a me per questo prestigioso incarico. Il cinema italiano è stato una fonte costante di ispirazione per tutta la mia vita e ha plasmato il mio lavoro", scrive Scorsese. La nomina dovrà ora essere formalizzata dal Cda della Fondazione Accademia del Cinema Italiano.