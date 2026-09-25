Damiano David e Dove Cameron in total white al sì

Sono arrivati nell'ex palazzo comunale di Montalcino, nel Senese, a bordo di un'auto bianca d'epoca tra le urla dei fan e dei turisti. Damiano David ha aperto la portiera alla sua futura sposa. Giovanissimi, 27 anni lui, 30 lei. Una cerimonia intima, solo i familiari e gli amici più stretti. L'ex frontman dei Maneskin e la cantante e attrice statunitense DOVE CAMERON hanno pronunciato il loro sì entrambi vestiti di bianco, lui in doppiopetto senza cravatta con una stola di seta e lei con un tailleur, camicia e cravattino e in mano un mazzo di calle bianche.