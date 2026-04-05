Dalle città d'arte alle località balneari: la Pasqua all'insegna del bel tempo

Splende il sole da nord a sud su tutta la penisola con migliaia di persone che hanno approfittato delle festività per visitare le città d'arte, sfruttando anche le aperture straordinarie dei musei. Circa 700mila gli stranieri che trascorreranno la Pasqua nel nostro Paese. Secondo Coldiretti, per la preparazione del pranzo di Pasqua gli italiani hanno speso circa due miliardi di euro. Otto milioni e mezzo di persone hanno preferito andare in un ristorante e oltre tre milioni, sfruttando il bel tempo, hanno optato per un Pic-nic fuori porta.