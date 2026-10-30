Dalla padella alla tavola, i funghi mettono tutti d’accordo. Hanno il profumo del bosco, il sapore della terra e la capacità di trasformare un piatto in una specialità. C’è chi non sa rinunciarci: fritti, trifolati, al forno o con la pasta. “I funghi sono tra i grandi protagonisti della tavola d’autunno: ognuno con le sue caratteristiche e i suoi segreti in cucina”. Basta poco per esaltarli: ingredienti semplici, cotture attente e rispetto della materia prima. Porcini, cardoncelli, champignon... Sono soltanto alcune delle varietà di funghi più conosciute. Sulle Madonie, in Sicilia, sono anche il simbolo di una tradizione tutta da assaporare. E proprio ai funghi è dedicata una festa che ogni autunno richiama appassionati e visitatori nel cuore delle Madonie. A Castelbuono, il Funghi Fest celebra la sua ventesima edizione.