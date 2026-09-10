Dalla Norvegia nuove ombre sulla Russia: "L'areo di Zelensky sfiorato da un drone"

"L'aereo di Zelensky è stato quasi colpito da un drone mentre stava per decollare da Chishinau, in Moldavia". È ormai sera quando il premier norvegese rivela l'episodio, confermato poco dopo da Jens Stoltenberg, oggi ministro delle finanze e ieri segretario della Nato. L'attacco russo era in corso sull'area di Odessa, con puntuali sconfinamenti nei cieli moldavi. A quel punto un drone ha sfiorato l'aereo presidenziale, prima che zelensky partisse alla volta di Oslo per partecipare insieme ad altri leader di tutto il mondo ai funerali di stato del re Harald V. l'ambasciatore della Moldavia negli Stati Uniti, Vladislav Kulminski, ritiene che l'incidente "non sia stato casuale", anche di fronte alle incerte trattative tra Kiev e Mosca.