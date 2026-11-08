Gli ultimi 10 anni i più caldi della storia

Dalla Nasa arriva la "macchina del tempo climatica": ecco come è cambiata la temperatura tra il 1885 e il 2025

Raccolti i dati di oltre 25mila stazioni meteorologiche, navi e boe

08 Nov 2026 - 15:42
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