FASCINO SENZA TEMPO

Dalla Costa Azzurra a Hollywood, gli 80 anni del bikini

Rivoluzionario quello di Brigitte Bardot negli anni Cinquanta. Oggi, il "due pezzi" continua a influenzare gli stilisti

di Silvia Carrera
04 Lug 2026 - 23:30
01:34 
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