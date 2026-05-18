INNOVAZIONE

Dalla Cina arriva... l'androide con espressioni facciali realistiche

È bionda con il caschetto, ha occhi grandi con ciglia lunghe e riesce a fare espressioni facciali ultra realistiche

18 Mag 2026 - 16:21
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