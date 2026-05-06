Ospite di #Soundon

Dal lockdown alla crisi climatica, dalle aule scolastiche ai rapporti che si"spezzano: i Defector debuttano con "Stormy Tales"

Un album che"attraversa le inquietudini del presente in chiave rock

06 Mag 2026 - 17:36
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