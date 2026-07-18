Dal friulano al potentino, ZIo Paperone ora parla in dialetto

Zio Paperone, nel nuovo numero di "Topolino", parla friulano! Sorpresa in edicola dal fumetto più celebre al mondo: questa settimana, la storia "Zio Paperone e la giornata piena", scritta da Augusto Macchetto e disegnata da Giampaolo Soldati, si trasforma, per i lettori del Friuli Venezia Giulia, in una divertente sfida a colpi di "mandi mandi", che è il nostro "ciao", per difendere i suoi dollari e gestire gli irriverenti nipoti Qui Quo Qua. Ecco il miliardario di Paperopoli alle prese con l'antica lingua del Nord-Est, tutelata dallo Stato italiano. Sono quattro le edizioni speciali da collezione in 4 lingue locali italiane: friulano, anche detto marilenghe, potentino, perugino e campobassano. Le copie tradotte e distribuite nelle edicole delle rispettive aree linguistiche, Friuli Venezia Giulia, Basilicata, Umbria e Molise, sono già terminate. A dimostrazione che anche i classici sanno parlare la lingua del territorio.