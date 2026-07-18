nel nuovo numero di "Topolino"

Dal friulano al potentino, ZIo Paperone ora parla in dialetto

Il miliardario di Paperopoli alle prese con le lingue regionali nel nuovo numero di "Topolino" andato a ruba

di Gaia Padovan
18 Lug 2026 - 21:01
01:36 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo

Zio Paperone, nel nuovo numero di "Topolino", parla friulano! Sorpresa in edicola dal fumetto più celebre al mondo: questa settimana, la storia "Zio Paperone e la giornata piena", scritta da Augusto Macchetto e disegnata da Giampaolo Soldati, si trasforma, per i lettori del Friuli Venezia Giulia, in una divertente sfida a colpi di "mandi mandi", che è il nostro "ciao", per difendere i suoi dollari e gestire gli irriverenti nipoti Qui Quo Qua. Ecco il miliardario di Paperopoli alle prese con l'antica lingua del Nord-Est, tutelata dallo Stato italiano. Sono quattro le edizioni speciali da collezione in 4 lingue locali italiane: friulano, anche detto marilenghe, potentino, perugino e campobassano. Le copie tradotte e distribuite nelle edicole delle rispettive aree linguistiche, Friuli Venezia Giulia, Basilicata, Umbria e Molise, sono già terminate. A dimostrazione che anche i classici sanno parlare la lingua del territorio.

topolino
zio paperone
video tg