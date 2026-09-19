Dal 29 settembre "Prosciutto", il nuovo singolo di Angela Napoletano

Dal 29 settembre su tutte le piattaforme digitali, per iMD-Napo Records, e in rotazione radiofonica Prosciutto, il nuovo singolo della cantautrice casertana Angela Napoletano. Il brano, accompagnato dal videoclip ufficiale prodotto da Uriefilms, già in anteprima su TGcom24, anticipa la prossima pubblicazione del nuovo lavoro di inediti dell’artista, che verrà distribuito fisicamente da La Stanza Nascosta Records di Salvatore Papotto.
Registrato in presa diretta presso lo studio Artistika Recording, Prosciutto è un pop d’autore immediato dalle tentazioni funky reggae, trainato dal wah wah della chitarra nei fraseggi e sorretto dalla vocalità agile e fiorita di Angela Napoletano. Un divertissement sul bisogno di autenticità, che passa dalla benevola ironia nei confronti di certa cucina super stellata e gourmet.
“Ho contattato amici musicisti e maestri per alcune sessioni in studio- racconta Angela Napoletano- avendo cura di non rendere artificioso alcun suono e di dare grande spazio alla estemporaneità, come si faceva un tempo e ispirandomi ai grandi artisti del passato. La traccia Prosciutto è l’inizio di una nuova consapevolezza, che confluirà totalmente in un nuovo lavoro in studio che contamina jazz, funk, pop e cifra cantautorale. Sono entusiasta ed orgogliosa.”
La regia- spiega il videomaker Uriele Russo- segue la spontaneità e la freschezza della vita quotidiana, evitando pose costruite per restituire un’energia autentica. Giocando con colori vividi e forti contrasti visivi tra outfit e scenografia, trasformiamo con taglio ironico il panino al prosciutto nel partner ideale della protagonista. Il montaggio asseconda questa frenesia urbana, elevando un semplice gesto quotidiano ad assurda ma tenera commedia romantica.