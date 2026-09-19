Dal 29 settembre "Prosciutto", il nuovo singolo di Angela Napoletano

“Ho contattato amici musicisti e maestri per alcune sessioni in studio- racconta Angela Napoletano- avendo cura di non rendere artificioso alcun suono e di dare grande spazio alla estemporaneità, come si faceva un tempo e ispirandomi ai grandi artisti del passato. La traccia Prosciutto è l’inizio di una nuova consapevolezza, che confluirà totalmente in un nuovo lavoro in studio che contamina jazz, funk, pop e cifra cantautorale. Sono entusiasta ed orgogliosa.”