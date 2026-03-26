Dai trasporti alla scuola, nuovo sciopero venerdì 27 marzo
Si ferma anche il mondo del giornalismo
Dai trasporti alla scuola fino all'informazione. Venerdì 27 marzo sarà un'ampia giornata di scioperi. Mezzi fermi in molte città e disagi per i milioni di pendolari. Si ferma anche la scuola: l'astensione dal lavoro coinvolge il personale docente, dirigente e Ata, di ruolo e precario. Tra le rivendicazioni, l’aumento degli stipendi del 20% netto per compensare la perdita di potere d’acquisto dovuta all’inflazione. il 27 marzo è in calendario anche la protesta indetta dalla Federazione Nazionale della Stampa.