Dai trasporti alla scuola, nuovo sciopero venerdì 27 marzo

Dai trasporti alla scuola fino all'informazione. Venerdì 27 marzo sarà un'ampia giornata di scioperi. Mezzi fermi in molte città e disagi per i milioni di pendolari. Si ferma anche la scuola: l'astensione dal lavoro coinvolge il personale docente, dirigente e Ata, di ruolo e precario. Tra le rivendicazioni, l’aumento degli stipendi del 20% netto per compensare la perdita di potere d’acquisto dovuta all’inflazione. il 27 marzo è in calendario anche la protesta indetta dalla Federazione Nazionale della Stampa.