pasta, riso, pesce e dolci

Dai cibi della tradizione ai "tubetti": cosa mangiano gli astronauti nello spazio

Il tema è al centro della mostra "Il cibo nello spazio" al museo della Fonazione Gal Hassin di Isnello (Palermo)

di Federica Terrana
17 Set 2026 - 18:57
01:30 
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