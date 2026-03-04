Da Zendaya a Leclerc, i vip scelgono le nozze segrete

Ma quali nozze annunciate, quali esclusive vendute ai giornali a Hollywood sposarsi e farlo sapere è out. Fiori d'arancio in gran segreto...è questa l'ultima tendenza delle star. L'ultima clamorosa cerimonia senza clamore è quella tra Zendaya e Hom Holland

che i due si sarebbero sposati si sapeva, vista la promessa dello scorso anno....ma che l'avrebbero fatto così non era scontato anche se, a dire il vero, i segnali c'erano tutti: se mai c’è stata una coppia realmente riservata a Hollywood sono proprio i due giovani attori.