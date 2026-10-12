Da "Telemenù" a "Sale, pepe e fantasia": Wilma De Angelis è stata pioniera della cucina in tv

La voce squillante, l'affabilità, la spontaneità. Prima ancora dei celebrity chef, delle food star e dei cooking show, Wilma De Angelis aveva portato le ricette in tv. Passo passo spiegava ingredienti, dosi e procedimento con la naturalezza di chi sa parlare al pubblico senza mettersi in cattedra. come una di famiglia teneva compagnia a milioni di telespettatori mentre sobbolliva una salsa o un risotto ai piccoli imprevisti seguivano soluzioni pratiche, con naturalezza ...provava, assaggiava, sperimentava...