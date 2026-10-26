Da novembre arriva una nuova tassa per chi acquista prodotti on-line extra UE

Dal primo novembre acquistare prodotti online che provengono fuori dall'Unione Europea sarà meno conveniente. Sarà introdotta un'imposta di gestione di 2 euro + IVA per coprire le operazioni doganali. Questa tassa sarà applicata per ogni singolo prodotto, anche se fa parte di una spedizione unica con più merci all'interno. Un esempio? Se avete acquistato un paio di scarpe e calze all'interno della stessa spedizione, pagherete quattro euro + IVA e non due.