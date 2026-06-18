quadri da milioni

Da Monet a Banksy, a Londra l'asta dei capolavori da oltre 100 milioni

Sotheby's mette in vendita opere iconiche dell'Impressionismo e dell'arte contemporanea

18 Giu 2026 - 18:03
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Da Claude Monet a Banksy, passando per Peter Doig e Tamara de Lempicka. Il 24 giugno Londra ospiterà il Modern & Contemporary Evening Auction di Sotheby's, uno degli appuntamenti più attesi del mercato dell'arte. La star della serata sarà Nymphéas di Monet, capolavoro del 1907 stimato tra 30 e 40 milioni di sterline. Tra i lotti più prestigiosi anche Cabin Essence di Peter Doig, valutato fino a 15 milioni, e Love Is In The Air di Banksy, icona della street art contemporanea. In catalogo anche un secondo Monet, un ritratto di Tamara de Lempicka e una celebre fotografia di Marilyn Monroe firmata Richard Avedon.

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