Cyberattacchi, Paganini (Enisa) a Tgcom24: "Serve strategia comune, uno Stato da solo non può farcela"

"Siamo molto vulnerabili ai cyberattacchi, così come gli altri Stati d'Europa. Alcuni settori sono particolarmente esposti (governativo, manifatturiero, trasporti, sanità) perché c'è una forte presenza di sistemi di controllo industriale che sono il tallone d'Achille. Sono strumenti spesso datati, non aggiornati, e quindi particolarmente esposti". A dirlo, a Tgcom24, è Pierluigi Paganini dell'Agenzia dell'Ue per la cybersecurity (Enisa). "Serve una condivisione di informazioni e di intenti. Una strategia comune è essenziale. Uno Stato da solo non può fronteggiare tali attacchi", aggiunge.