A casa di Cesare Pavese: il Comune apre le porte alla memoria dello scrittore
Il Comune investirà 200 mila euro per ristrutturare la dimora che ispirò i romanzi dello scrittoredi Simone Cerrano
La casa natale di Cesare Pavese, dove nel settembre del 1909 nacque lo scrittore, diventa patrimonio collettivo. Si tratta della dimora di campagna della famiglia Pavese, luogo di vacanze che l’autore continuò a frequentare anche dopo la morte del padre, e che ispirò alcuni dei suoi romanzi più celebri. Il presidente della Fondazione Pavese sottolinea l’importanza di preservare la memoria e gli oggetti legati alla vita dello scrittore. Il Comune finalizzerà a maggio l’acquisto della casa per 200 mila euro, dopodiché inizieranno i lavori di ristrutturazione, avviando un percorso che renderà accessibile al pubblico questo luogo simbolo per chi vuole riscoprire le tracce di Pavese oltre le pagine dei suoi libri.