In cina

Cuccioli di tigre festeggiano un mese di vita... con una foto

Sono nati nel più grande centro al mondo di riproduzione di tigri siberiane, tra le specie più a rischio estinzione

di Elisabetta Biraghi
21 Apr 2026 - 11:22
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Dieci cuccioli di tigre siberiana appena nati, ospitati nel Parco delle tigri siberiane di Hailin, nel nord-est della Cina, hanno festeggiato il loro primo mese di vita con foto di gruppo. I 10 cuccioli sono nati da tre madri diverse nel più grande centro di riproduzione di tigri siberiane al mondo. Questi felini sono tra le 10 specie animali più minacciate di estinzione al mondo e i nuovi nati, sani e vivaci, sono già amatissimi.

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