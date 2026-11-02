Su #Soundon

Crisso: la tradizione africana del griot incontra il rap italiano

Quattro anni di ricerca, musicisti provenienti da più Paesi e dodici tracce che partono dalla kora per un disco che rifiuta le categorizzazioni

02 Nov 2026 - 17:39
02:46 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo