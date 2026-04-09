Crisi energetica, Fabrizio Petrucci (Prometheus) a Tgcom24: "Uso nucleare è semplice e sicuro"

Con le oscillazioni (soprattutto l'innalzamento) dei prezzi di petrolio e gas dovuti alla guerra in Iran, nel dibattito pubblico ritorna la questione dell'utilizzo dell'energia nucleare per scopi civili. Prometheus è una società italiana che nasce nel 2021 con lo scopo di produrre energia a basso costo e a basso impatto ambientale: l'obiettivo, come sottolineato dal presidente Fabrizio Petrucci, è utilizzare il nucleare per i trasporti e nelle case entro i prossimi 3-5 anni.