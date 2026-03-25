"Lo shock petrolifero sta avendo un impatto dirompente sul settore del trasporto merci", ha spiegato Riccardo Morelli, presidente nazionale dell'Associazione nazionale imprese trasporto automobilistico ai microfoni di Tgcom24. Dall'inizio del conflitto tra Usa-Israele e Iran, al netto del taglio dell'accisa, i costi sono aumentati di più del 20%. Tuttavia, "è indispensabile che il governo affronti sul piano generale il tema dell'incremento dei costi".