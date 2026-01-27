Crans-Montana, un ex dipendente del Constellation: "La porta di servizio era chiusa"

"La porta di servizio del Constellation era chiusa perché lui aveva paura che i clienti potessero uscire senza pagare", a parlare è un ex dipendente di Jacques Moretti che ha lavorato come cameriere per le Vieux Chalet, uno dei tre locali della coppia. L'uomo, arrivato a Crans-Montana pochi giorni prima del disastro, ha aggiunto: "Non sono stato pagato, mi ha detto che adesso non può farlo perché ha i conti bloccati". Il testimone, che adesso ha trovato lavoro in un altro posto, ha parlato anche dei mancati controlli nel locale. "È vero che il comune non ha mai fatto controlli nel locale, però nessuno dei dipendenti lì dentro si è mai lamentato perché dicevano che con lui si lavora bene. Certo sulla sicurezza e sulla disciplina non era sempre impeccabile, ma non sembravano cose gravi... Tipo nel nostro locale c'erano tre estintori ma probabilmente erano molto vecchi" ha concluso l'ex dipendente di Jacques Moretti.