Crans-Montana, la testimonianza di Rose: "A Le Constellation nessun corso sulla sicurezza"
La 18enne si è svegliata dopo tre settimane di coma. Nell'incendio ha riportato gravi ustioni al viso e agli arti"di Alessio Fusco
Rose, 18 anni, sopravvissuta al rogo di Capodanno a Crans-Montana, ricorda gli attimi drammatici: dalle porte chiuse a chiave alla folla che spingeva fino a togliere il fiato. La ragazza, che ha riportato ustioni gravi al viso e agli arti superiori, è stata in coma per tre settimane. Nella testimonianza l'accusa a Jessica Moretti per non aver aiutato nessuno. La sua testimonianza potrebbe diventare cruciale per le indagini.