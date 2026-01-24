Crans-Montana, scontro Italia-Svizzera: "Scarcerazione Moretti? Ulteriore ferita"
Il ritorno a casa di Jacques Moretti, liberato dietro cauzione, ha fatto infuriare il governo italiano. Il presidente svizzero: "La politica non c'entra"di Alfredo Macchi
Una grave offesa e una ulteriore ferita inferta alle famiglie delle vittime. Il governo richiama a Roma l’ambasciatore italiano in Svizzera per consultazioni dopo la decisione del Tribunale di Sion di scarcerare su cauzione Jacques Moretti, proprietario del locale di Crans-Montana dove a Capodanno sono morti 40 ragazzi, tra i quali 6 italiani.
La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il Ministro degli Esteri, Antonio Tajani — spiega un comunicato di Palazzo Chigi — hanno dato istruzioni all’ambasciatore Gian Lorenzo Cornado di prendere contatto con la Procuratrice generale del Canton Vallese per rappresentarle la viva indignazione del governo e dell’Italia.