Crans-Montana, Rose esce dal coma e accusa: "Jessica Moretti non aiutava i feriti, piangeva per il suo bar"

"E' inaccettabile, ma Jessica Moretti con i ragazzi feriti accanto a lei era lì che piangeva per la distruzione del suo bar, non chiedeva aiuto per salvarli". E' diretta l'accusa che Rose muove appena uscita dal coma dal suo letto di ospedale in Belgio. La 18enne nella notte della strage di Capodanno era all'interno del Constellation di Crans-Montana.