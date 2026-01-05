Logo Tgcom24
Mondo
Adesso quei video fanno parte dell'inchiesta

Crans-Montana, la psicologa: "I ragazzi filmavano perché sotto shock"

Su quel gesto si sono scatenati i social e le opinioni

di francesca canto
05 Gen 2026 - 12:53
01:41 

Gesti impulsivi, a volte razionali a volte no. Ma quello che le terribili immagini del di Crans Montana insegnano è che la paura e lo smarrimento colpiscono anche chi lì non c'è mai stato.
 

