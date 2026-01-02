Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
Speciale La strage di Crans-Montana
Da "Diario del Giorno"

Crans-Montana, Musumeci: "Non escludo anche in Italia numerosi locali a rischio"

Il ministro della Protezione Civile ha sottolineato l'importanza delle verifiche periodiche e della cultura della prevenzione

02 Gen 2026 - 17:04
01:18 

A chi gli chiedeva se un locale come quello della strage di Crans-Montana avrebbe potuto esserci anche in Italia, Nello Musumeci, ministro della Protezione Civile ha risposto, intervenendo a "Diario del Giorno": "Io non escludo che ce ne siano numerosi: è probabile che, concessa l’autorizzazione all’apertura del locale, poi nel corso degli anni si possa aggiungere un mobile o un tessuto infiammabile o un soffitto inappropriato. Ecco perché le verifiche periodiche sono essenziali, assieme a una cultura di prevenzione da diffondere fra i cittadini".

crans-montana