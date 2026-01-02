Crans-Montana, Musumeci: "Non escludo anche in Italia numerosi locali a rischio"

A chi gli chiedeva se un locale come quello della strage di Crans-Montana avrebbe potuto esserci anche in Italia, Nello Musumeci, ministro della Protezione Civile ha risposto, intervenendo a "Diario del Giorno": "Io non escludo che ce ne siano numerosi: è probabile che, concessa l’autorizzazione all’apertura del locale, poi nel corso degli anni si possa aggiungere un mobile o un tessuto infiammabile o un soffitto inappropriato. Ecco perché le verifiche periodiche sono essenziali, assieme a una cultura di prevenzione da diffondere fra i cittadini".